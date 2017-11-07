УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Германии будут отмечаться 20-летний юбилей побратимских отношений городов Уфы и Галле и 20-летие общества «Друзья Башкортостана» («Freunde Baschkortostans»). Праздничную неделю завершит сольный концерт московской башкирской группы «Zaman».

Музыканты из Москвы выступят 25 ноября в Галле по личному приглашению Министерства культуры земли Саксония-Анхальт.

«Для нас это не первый визит в Германию, поэтому мы хорошо представляем немецкую публику. В этот раз мы готовим новое представление. Нам даже пришлось отменить гастроли в Якутии», — сообщил агентству «Башинформ» руководитель группы Радмир Муфтахин.

В программе группы «Zaman» прозвучат современные аранжировки башкирских народных песен, авторские композиции группы, а также несколько немецких хитов.

Группа «Zaman» начала свою деятельность в 2014 году. За неполных четыре года музыканты выступили в шести странах Европы и Азии, выезжали в составе делегации Республики Башкортостан за рубеж, представляли Россию и Башкортостан на мероприятии ЮНЕСКО в Риге.