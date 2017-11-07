Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 58.42

EUR 68.08

7 ноября Вторник

Уфа   °

В торжествах к 20-летию побратимства Уфы и Галле выступит московская башкирская группа «Zaman»

КУЛЬТУРА

УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Германии будут отмечаться 20-летний юбилей побратимских отношений городов Уфы и Галле и 20-летие общества «Друзья Башкортостана» («Freunde Baschkortostans»). Праздничную неделю завершит сольный концерт московской башкирской группы «Zaman».

Музыканты из Москвы выступят 25 ноября в Галле по личному приглашению Министерства культуры земли Саксония-Анхальт.

«Для нас это не первый визит в Германию, поэтому мы хорошо представляем немецкую публику. В этот раз мы готовим новое представление. Нам даже пришлось отменить гастроли в Якутии», — сообщил агентству «Башинформ» руководитель группы Радмир Муфтахин.

В программе группы «Zaman» прозвучат современные аранжировки башкирских народных песен, авторские композиции группы, а также несколько немецких хитов.

Группа «Zaman» начала свою деятельность в 2014 году. За неполных четыре года музыканты выступили в шести странах Европы и Азии, выезжали в составе делегации Республики Башкортостан за рубеж, представляли Россию и Башкортостан на мероприятии ЮНЕСКО в Риге.

Теги: этно-музыка
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть