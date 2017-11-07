Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 58.42

EUR 68.08

7 ноября Вторник

Уфа   °

Команда из Башкирии завоевала «бронзу» чемпионата и первенства мира по фитнес-аэробике

СПОРТ

Команда из Башкирии завоевала «бронзу» чемпионата и первенства мира по фитнес-аэробике Фото: Из открытых источников

Команда из Башкирии завоевала «бронзу» чемпионата и первенства мира по фитнес-аэробике Фото: Из открытых источников

УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Сборная Башкирии по фитнес-аэробике попала в список лучших в мире. В Нидерландах на международном чемпионате и первенстве спортсмены из республики заняли третье место.

«Коллективы из Башкортостана представляли свои композиции в номинациях «аэробика» и «хип-хоп». В номинации «аэробика» выступали три команды в разных возрастных категориях — «юниоры» и «кадеты». В результате в номинации «аэробика» среди юниоров команда «Инфинити» стала обладателем «бронзы». Команда «Лаймочки», успешно выступив, вошла в финал первенства мира, но в итоге пятое место», — рассказали в региональном министерстве молодежной политики и спорта.

В категории «кадеты» прошли в финал и заняли шестое место представители команды «Инфинити». До полуфинала чемпионата дошли спортсмены группы «Бэк ФАМ», которые выступали в дисциплине «мега крю».

Теги: фитнес-аэробика, чемпионат и первенство мира
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть