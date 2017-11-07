Команда из Башкирии завоевала «бронзу» чемпионата и первенства мира по фитнес-аэробике Фото: Из открытых источников Команда из Башкирии завоевала «бронзу» чемпионата и первенства мира по фитнес-аэробике Фото: Из открытых источников

УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Сборная Башкирии по фитнес-аэробике попала в список лучших в мире. В Нидерландах на международном чемпионате и первенстве спортсмены из республики заняли третье место.

«Коллективы из Башкортостана представляли свои композиции в номинациях «аэробика» и «хип-хоп». В номинации «аэробика» выступали три команды в разных возрастных категориях — «юниоры» и «кадеты». В результате в номинации «аэробика» среди юниоров команда «Инфинити» стала обладателем «бронзы». Команда «Лаймочки», успешно выступив, вошла в финал первенства мира, но в итоге пятое место», — рассказали в региональном министерстве молодежной политики и спорта.

В категории «кадеты» прошли в финал и заняли шестое место представители команды «Инфинити». До полуфинала чемпионата дошли спортсмены группы «Бэк ФАМ», которые выступали в дисциплине «мега крю».