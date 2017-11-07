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Ветеринарная служба Башкирии готовит документы на снятие карантина по ящуру

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Ветеринарная служба Башкирии готовит документы на снятие карантина по ящуру

Фото: Олег Яровиков

Ветеринарная служба Башкирии готовит документы на снятие карантина по ящуру

Фото: Олег Яровиков

УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкортостане сегодня завершаются выплаты компенсаций населению за уничтоженный скот из-за вируса ящура. В общей сложности было выплачено свыше 30 млн рублей. Об этом на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» сообщил министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов.

Выплаты юридическим лицам за утраченный скот пока не начались. Соответствующие документы на выплату компенсаций этой категории пострадавших разрабатываются.

Кроме того, ветслужба Башкирии готовит сейчас нормативно-правовые акты и, «если всё будет нормально, карантин по ящуру в Буздякском и Туймазинском районах будет снят», добавил министр.

7 ноября истекает срок карантина по ящуру, введенного на территории двух районов республики — Туймазинского и Буздякского.

В общей сложности было изъято и уничтожено 1700 голов скота. Вакцинировано — порядка 100 тысяч голов крупного и мелкого рогатого скота.

Теги: сельское хозяйство, ящур
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