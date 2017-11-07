В Башкирии создают карту с забытыми названиями географических объектов Фото: Олег Яровиков В Башкирии создают карту с забытыми названиями географических объектов Фото: Олег Яровиков

УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии создают карту республики, на которой рядом с современными названиями гор, рек, ручьев, холмов, пещер, водопадов будут указаны их прежние названия.

Так, в администрации национального парка «Башкирия» прошел малый совет с участием жителей села Нугуш и ближайших деревень, которые помнят нигде не записанные и многими забытые названия. С их помощью были составлены карты со старыми микротопонимическими обозначениями. Совместными усилиями было собрано около 40 обозначений.

«Данная встреча — продолжение многолетнего сбора нематериальных ценностей нашего края, — рассказала заместитель директора национального парка Лилия Султангареева. — Три года подряд научный отдел печатает брошюру «Легенды башкирского междуречья», где собраны предания, рассказы, легенды, топонимические названия. Источниками служат рассказы жителей, конкурсные работы школьников и педагогов, личные фонды ученых, издания Института истории языка и литературы».

«Эта работа важна для нас, мы ее будем обязательно продолжать, — отметил директор НП «Башкирия» Владимир Кузнецов. — Надеюсь, успеем собрать как можно больше данных. К сожалению, тех, кто помнят, как раньше назывались родные места, становится всё меньше. Поэтому рождаются новые названия, а старые забываются. Например, все туристы знают скалу «Чертов палец», но мало, кто скажет, как ее называли наши отцы и деды. А ведь у нее есть своя легенда и свое красивое имя — «Муйнак таш».