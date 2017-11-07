Пух башкирских гусей используют итальянские дизайнеры Фото: пресс-служба Россельхознадзора Пух башкирских гусей используют итальянские дизайнеры Фото: пресс-служба Россельхознадзора

УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Партия пуха башкирских гусей отправлена в Италию. Сырье предназначено для пошива верхней одежды и набивки постельных принадлежностей. Европейские дизайнеры смогут использовать для пошива 8832 кг перо-пухового сырья.

Именно такая партия допущена к вывозу специалистами отдела ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по республике. Эксперты оценили оригинальное гусиное перо-пуховое сырье, принадлежащее ООО «Башкирский гусь». Пух получен по промышленным технологиям.

Партия пухового сырья подвергнута дезинфекции потоком пара при температуре свыше 1200 градусов в течение 60 минут. На продукцию выдан международный ветеринарный сертификат и сертификат ЕС. Груз будет доставлен в Италию автотранспортом.