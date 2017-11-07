В Башкирии управляющая компания незаконно начислила жильцам дополнительную плату за ремонт дороги Фото: Олег Яровиков В Башкирии управляющая компания незаконно начислила жильцам дополнительную плату за ремонт дороги Фото: Олег Яровиков

УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Благовещенская межрайонная прокуратура проверила соблюдение законодательства в сфере ЖКХ в управляющей организации «Жилкомсервис». Надзорное ведомство выяснило, что компания начислила жильцам многоквартирного дома в Благовещенске дополнительную плату за ремонт внутридомовой дороги. Общая сумма составила 350 тысяч рублей.

Решение о ремонте якобы было принято горожанами на общем собрании собственников помещений. Протокол же, подтверждающий данный факт, оказался поддельным. Полиция возбудила уголовное дело по статье «подделка официального документа». Прокурор через суд потребовал признать решение общего собрания недействительным и обязать «Жилкомсервис» произвести перерасчет платы за ремонт дороги.

Суд согласился с исковым заявлением межрайонной прокуратуры и удовлетворил его в полном объеме. Фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.