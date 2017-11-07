В Башкирии бездомный убил пенсионера ножницами
В Башкирии бездомный убил пенсионера ножницами Фото: ИА "Башинформ"
В Башкирии бездомный убил пенсионера ножницами Фото: ИА "Башинформ"
УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
В правоохранительные органы Башкортостана вечером 5 ноября поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир Учалов тела хозяина с признаками насильственной смерти. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство».
В пресс-службе ведомства сообщили, что удалось оперативно установить и задержать лицо, подозреваемое в совершении преступления. Им оказался 32-летний бездомный.
Выяснилось, что вечером мужчины распивали спиртное. Из личных неприязненных отношений бомж схватил со стола ножницы и ударил ими 74-летнего пенсионера прямо в глаз. От полученной травмы потерпевший скончался на месте.
В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и решен вопрос о применении меры пресечения. Следователь уже направил в суд соответствующее ходатайство.