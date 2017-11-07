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В Башкирии бездомный убил пенсионера ножницами

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии бездомный убил пенсионера ножницами Фото: ИА "Башинформ"

В Башкирии бездомный убил пенсионера ножницами Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В правоохранительные органы Башкортостана вечером 5 ноября поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир Учалов тела хозяина с признаками насильственной смерти. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство».

В пресс-службе ведомства сообщили, что удалось оперативно установить и задержать лицо, подозреваемое в совершении преступления. Им оказался 32-летний бездомный.

Выяснилось, что вечером мужчины распивали спиртное. Из личных неприязненных отношений бомж схватил со стола ножницы и ударил ими 74-летнего пенсионера прямо в глаз. От полученной травмы потерпевший скончался на месте.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и решен вопрос о применении меры пресечения. Следователь уже направил в суд соответствующее ходатайство.

Теги: СКР по РБ, убийство
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