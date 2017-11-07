Стало известно, когда и где пройдет главная новогодняя ёлка Башкирии Фото: Олег Яровиков Стало известно, когда и где пройдет главная новогодняя ёлка Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкортостане утверждены план и состав оргкомитета по подготовке и проведению новогодних праздничных мероприятий. Оргкомитет возглавляет вице-премьер Правительства РБ Салават Сагитов, курирующий социальную сферу. Соответствующий указ подписан главой республики.

Традиционная новогодняя елка для учащихся будет организована 22 декабря в ГКЗ «Башкортостан». На нее пригласят отличников учебы, победителей предметных олимпиад и спортивных соревнований, лауреатов фестивалей художественной самодеятельности, детей из семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга, а также детей из многодетных малоимущих семей.

Приглашенные дети посмотрят новогоднее представление и получат подарок. Участники новогодней елки смогут также в течение трех дней отдохнуть в санатории «Зеленая роща».

Подарки к Новому году получат и дети из многодетных семей. Детям-сиротам будет оказана материальная помощь.

Указ предписывает в образовательных организациях и учреждениях культуры, на площадях населенных пунктов организовать театрализованные представления, карнавалы и другие мероприятия, посвященные празднованию Нового года-2018.