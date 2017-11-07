В Башкирии к концу недели подморозит Фото: Олег Яровиков В Башкирии к концу недели подморозит Фото: Олег Яровиков

УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В первые дни короткой рабочей недели на территории Башкирии ожидается теплая погода, не характерная для начала ноября. Местами будет идти небольшой мокрый снег, синоптики прогнозируют слабый гололед, на отдельных участках автодорог возможна гололедица.

Температура воздуха ночью 7 ноября опустится до 0,-5, при прояснении до -10 градусов. 8 и 9 ноября ночные показатели останутся прежними, днем будет -2,+3 градуса.

К концу текущей недели в регион повеет холодом из Арктики, и к пятнице подморозит до 0, -3 градусов.