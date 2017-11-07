УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Более шести тысяч человек из 14 развлекательных центров башкирской столицы эвакуированы вечером 6 ноября. Поводом для эвакуации послужили 14 сообщений о заложенных взрывных устройствах. Об этом рассказали сегодня на оперативном совещании в столичной администрации.

Информация о подозрительных предметах, обнаруженных в общественных местах, поступала в Службу спасения с 20.55 до 01.55 по местному времени.

Сообщалось, что взрывные устройства были заложены в одном кинотеатре и 13 развлекательных комплексах в Кировском, Октябрьском и Советском районах Уфы. Было эвакуировано более шести тысяч человек. Информация о взрывных устройствах не подтвердилась.

В мэрии отметили профессиональную работу специальных ведомств и поблагодарили уфимцев за понимание, ведь некоторых граждан выводили прямо с киносеансов.

«Надеемся на профессионализм наших спецслужб, которые найдут злоумышленников, и всё прекратится», — добавили в администрации Уфы.

Как сообщало агентство «Башинформ», в Уфе вечером 6 ноября в ТРК «Семья», ЦТиР «Мир», ТЦ «Мега», «Ультра», «Планета» и «Аркада» и других местах была произведена полная эвакуация посетителей и сотрудников.