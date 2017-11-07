Константин Толкачев поздравил жителей Башкирии со 100-летием Октябрьской революции Фото: Олег Яровиков Константин Толкачев поздравил жителей Башкирии со 100-летием Октябрьской революции Фото: Олег Яровиков

УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Спикер регионального парламента Константин Толкачев поздравил жителей республики со 100-летием Великой Октябрьской социалистической революции, сообщает пресс-служба Госсобрания Башкортостана. Председатель парламента отметил, что это событие оказалось переломным не только для российской, но и для всемирной истории. Оно позволило стране выйти из затянувшегося кризиса и в короткие сроки построить новое великое государство.

«Можно по-разному относиться к революции или, как сейчас все чаще принято говорить, октябрьскому перевороту, — отметил Константин Толкачев. — В этом историческом событии, бесспорно, присутствовали свои положительные и негативные стороны. Не хотелось бы сейчас вдаваться в рассуждения о причинах и последствиях революции, потому как они тут же найдут своих сторонников и противников, вызовут бурные, но не нужные сегодня дискуссии».

Председатель Государственного Собрания убежден, что для каждого гражданина страны было бы правильным уважать нашу общую историю, независимо от личного отношения к данному событию.

«Для многих представителей старшего поколения годовщина революции по-прежнему остается великим праздником, — напомнил Константин Толкачев. — Эти люди создали державу, достижениями которой все мы пользуемся по сей день. Это прорыв научной технической мысли, мощные предприятия, дороги, оборонный комплекс, созданные в советскую эпоху. Это и развитие гуманитарного знания, сферы культуры. Желаю всем жителям республики и страны помнить уроки истории, учиться на них и не повторять прежних ошибок».