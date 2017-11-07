В Башкирии осужденному пытались передать наркотик во флаконе с шампунем Фото: УФСИН по РБ В Башкирии осужденному пытались передать наркотик во флаконе с шампунем Фото: УФСИН по РБ

УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Стерлитамаке сотрудниками исправительной колонии общего режима №21 пресечена попытка доставки наркотиков. Наркотическое средство было обнаружено в передаче, предназначенной для осужденного. Принесший спрятал его во флаконе с шампунем. Экспертиза установила, что в учреждение пытались передать 0,66 грамма синтетического наркотика, одного из производных метилэфедрона. В отношении гражданина, принесшего передачу, возбуждено уголовное дело.

Спрятанное вещество обнаружила служебная собака Рута. Как сообщили в УФСИН по РБ, на счету ищейки и ее хозяйки — инструктора-кинолога Ларисы Афанасьевой это уже не первый случай обнаружения наркотиков. На чемпионате кинологов ФСИН России в прошлом году они завоевали две золотых медали: первую — в командном зачете, вторую — в личном первенстве в категории «Поиск наркотических средств».