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Россия может отказаться от участия в зимней Олимпиаде-2018

ОБЩЕСТВО

УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Российская команда вряд ли поедет на Олимпийские игры 2018 года в Южную Корею, если запретят исполнение национального гимна РФ. Об этом журналистам заявила первый замглавы думского комитета по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова, пишут сегодня «Известия».

По мнению представителя Госдумы, неучастие спортсменов в церемонии открытия Олимпиады либо неисполнение национального гимна неприемлемо.

Американские СМИ сообщили, что Международный олимпийский комитет (МОК), возможно, допустит российскую сборную к Играм. Однако из-за допингового скандала на соревнованиях не должен будет исполняться гимн РФ, а делегация от страны не сможет принять участие в церемонии открытия.

Теги: Олимпиада-2018
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