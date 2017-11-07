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Уфа   °

Башкирскому поэту и журналисту Салавату Абузарову присвоено звание «Заслуженный работник печати и массовой информации республики»

КУЛЬТУРА

Фото:

Фото:

УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Заведующему отделом государства и права газеты «Башкортостан», известному башкирскому поэту, драматургу и журналисту Салавату Абузарову присвоено почетное звание «Заслуженный работник печати и массовой информации Республики Башкортостан». Соответствующий указ подписан главой региона Рустэмом Хамитовым.

Как отмечается в документе, звание присвоено за высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд в области печати. Награда журналисту была вручена на праздничном мероприятии, посвященном 100-летию газеты «Башкортостан».

Салават Абузаров известен не только работой в СМИ. Он — автор нескольких сборников стихотворений, а также пьес, которые с успехом идут в театрах Башкортостана и за его пределами.

Теги: награждения, СМИ, газета Башкортостан, Рустэм Хамитов
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