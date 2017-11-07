В Башкирии МЧС предупреждает о сильных порывах ветра и мокром снеге Фото: автор В Башкирии МЧС предупреждает о сильных порывах ветра и мокром снеге Фото: автор

УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Главное Управление МЧС России по Башкортостану сообщает, что в среду, 8 ноября, по республике ожидаются мокрый снег, на дорогах — снежный накат и гололедица. Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 0,-5 градусов, при прояснении до -10, днем -2,+3. На отдельных участках дорог прогнозируется туман с ухудшением видимости до 500 м и менее. Информация предоставлена республиканским Управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

При усилении ветра МЧС рекомендует ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Не оставлять без присмотра детей. На улице при сильном ветре следует укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. Смертельно опасно стоять под линиями электропередачи и подходить к оборвавшимся проводам.