УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В республике на основе предложений органов исполнительной власти разработан новый перечень государственных программ, сообщили в Минэкономразвития РБ. В 2018 году будут реализовываться 29 программ, в том числе семь недавно утвержденных. Это документы, направленные на развитие науки и технологий, внутреннего и въездного туризма, информационного общества, физической культуры и молодежной политики, защиту прав потребителей, формирование современной городской среды, снижение рисков от чрезвычайных ситуаций.

В новом году планируется принятие шести новых программ. Это государственное регулирование тарифов (цен); развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности; развитие торговли; сохранение и развитие государственных языков и языков народов республики; развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства; развитие архивного дела.

С полным перечнем можно ознакомиться здесь.