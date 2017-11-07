Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 58.42

EUR 68.08

7 ноября Вторник

Уфа   °

Житель Уфы обвиняется в жестоком убийстве приятеля

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

Житель Уфы обвиняется в жестоком убийстве приятеля Фото: Андрей Старостин

Житель Уфы обвиняется в жестоком убийстве приятеля Фото: Андрей Старостин

УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Следственный комитет по Башкортостану предъявил обвинение 34-летнему уфимцу по статье «убийство». В пресс-службе ведомства сообщили, что вечером 4 ноября около подъезда дома по улице Бессонова поссорились знакомые. Злоумышленник избил 38-летнего приятеля. От полученных травм потерпевший скончался. Тогда уфимец связал руки и ноги погибшего, вывез тело в район деревни Князево и сбросил в реку.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления. В ближайшее время будет решен вопрос о применении к обвиняемому меры пресечения. В региональном следственном управлении добавили, что оба мужчины ранее были неоднократно судимы.

Теги: СКР по РБ, убийство
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть