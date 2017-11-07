УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ»/.

По итогам 2016 года доля трудоустроенных выпускников Башкирской академии государственной службы и управления при Главе Башкортостана составила 80%, что превышает среднее значение по вузам региона.

Такие сведения приводит Минобрнауки России со ссылкой на данные мониторинга трудоустройства выпускников вузов страны в прошлом году. Отметим, что именно трудоустройство является одним из семи показателей эффективности деятельности вуза.

Наиболее востребованными выпускниками БАГСУ оказались студенты, изучавшие историю и археологию. Они находят работу в 9 из 10 случаев. Студенты специальностей «Регионоведение и политические науки» на втором месте. Управленцы и экономисты — на третьем месте. Кроме этого доля предпринимателей среди выпускников БАГСУ самая высокая из всех вузов Башкортостана.

На сегодняшний день академия госслужбы является лидером по такому показателю, как уровень заработной платы: в среднем обладатели диплома БАГСУ получают более 34 тысяч рублей, в то время как средняя зарплата среди выпускников вузов республики не превышает 30 тысяч.

76% выпускников БАГСУ предпочитают оставаться в родном регионе (для сравнения, 65% — среднее значение по вузам республики).

Справка. Анализ мониторинга проведен по данным Пенсионного фонда России на основе пенсионных отчислений выпускников в 2016 году. Результативность трудоустройства выпускников оценивалась по таким показателям, как «доля трудоустройства выпускников», «доля индивидуальных предпринимателей», «география трудоустройства», «уровень заработной платы».