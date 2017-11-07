Дети-сироты и инвалиды Уфы получили новые квартиры Фото: Госстрой РБ Дети-сироты и инвалиды Уфы получили новые квартиры Фото: Госстрой РБ

УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Уфе дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, получили квартиры в новом жилом комплексе, микрорайоне «Кузнецовский Затон», расположенном на пересечении улицы Геологов и Бородинской.

Из 148 квартир этого жилого комплекса 30 отдано этой категории граждан. Остальные квартиры в доме приобрели граждане, имеющие право на покупку социального жилья.

Как сообщили в пресс-службе Госстроя Башкортостана, комплекс представляет собой 14-этажный кирпичный жилой дом с пристроенными двухэтажными помещениями.

Дом имеет внутренний благоустроенный двор, детские игровые площадки, зоны для занятия спортом, удобные парковочные места.

Все квартиры сданы в чистовой отделке.