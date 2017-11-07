В Башкирии в четвертый раз пройдет конкурс красоты и талантов «Суперневестка-2017» Фото: https://vk.com/womanforum2017 В Башкирии в четвертый раз пройдет конкурс красоты и талантов «Суперневестка-2017» Фото: https://vk.com/womanforum2017

УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане в четвертый раз пройдет закрытый конкурс красоты и талантов «Суперневестка-2017». Он проводится в целях пропаганды семейных и духовно-нравственных ценностей, раскрытия творческого потенциала замужних женщин, профилактики разводов, организации досуга молодых семейных пар. Организаторы мероприятия — ЦДУМ России и журнал «Аиша».

19 ноября в Уфе состоится кастинг участниц. Попробовать свои силы в конкурсе могут молодые, красивые, успешные жены и мамы в возрасте от 18 до 35 лет включительно. Организаторы просят соблюсти ряд требований: конкурсантка должна быть замужем, иметь письменное разрешение мужа на участие, рекомендацию от свекрови, также приветствуется владение сценической культурой.

В отборочном туре необходимо будет рассказать о своей свекрови, показать таланты в вокале, хореографии, декламаторском искусстве или рукоделии.

Подробная информация и запись по телефону: 8-987-494-29-80.

Финал конкурса состоится в рамках V Всероссийского Форума женственности в начале декабря.