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7 ноября Вторник

Уфа   °

В Башкирии разыскивается 15-летняя школьница

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии разыскивается 15-летняя школьница Фото: группа РОО "Поиск детей - Уфа" (Башкортостан), Vk

В Башкирии разыскивается 15-летняя школьница Фото: группа РОО "Поиск детей - Уфа" (Башкортостан), Vk

УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане, в городе Нефтекамске, пропала без вести 15-летняя Дарья Галимова. Девушка исчезла 6 ноября около 15.20.

Приметы: рост около 150 см, светло-русые волосы, карие глаза. Была одета в тёмно-синее пальто до колен, темно-синий шарф «снуд», черную шапку, черные с маленькими каблуками сапоги.

«Просим всех, кто обладает какой-либо информацией о её местонахождении, обратиться по телефонам полиции: 02 (для стационарных), 020 (для мобильных). Также следует звонить волонтерам: 8-917-79-49-484, 8-927-969-89-19 (РОО «Поиск детей – Уфа»), — обратились к гражданам в группе поиска «ВКконтакте».

Теги: поиск пропавших
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