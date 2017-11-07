В Башкирии разыскивается 15-летняя школьница
В Башкирии разыскивается 15-летняя школьница Фото: группа РОО "Поиск детей - Уфа" (Башкортостан), Vk
В Башкирии разыскивается 15-летняя школьница Фото: группа РОО "Поиск детей - Уфа" (Башкортостан), Vk
УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
В Башкортостане, в городе Нефтекамске, пропала без вести 15-летняя Дарья Галимова. Девушка исчезла 6 ноября около 15.20.
Приметы: рост около 150 см, светло-русые волосы, карие глаза. Была одета в тёмно-синее пальто до колен, темно-синий шарф «снуд», черную шапку, черные с маленькими каблуками сапоги.
«Просим всех, кто обладает какой-либо информацией о её местонахождении, обратиться по телефонам полиции: 02 (для стационарных), 020 (для мобильных). Также следует звонить волонтерам: 8-917-79-49-484, 8-927-969-89-19 (РОО «Поиск детей – Уфа»), — обратились к гражданам в группе поиска «ВКконтакте».