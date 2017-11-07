Корону конкурса «Краса Уфы» надели сразу две участницы Фото: Соцсети Корону конкурса «Краса Уфы» надели сразу две участницы Фото: Соцсети

УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В понедельник, 6 ноября на сцену Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури поднялись 20 красавиц, которые боролись за корону «Краса Уфы». В итоге титул завоевали сразу две участницы – 18-летняя Эльмира Шаихова и 26-летняя Алсу Нимакова, которая выиграла конкурс среди замужних.

К финалу конкурса «Краса Уфы» девушки готовились больше недели. Репетировали общий танцевальный номер, организовывали благотворительную акцию и придумывали визитные карточки.

Титул первой вице-мисс завоевала Диана Шигапова, 2-ой — Юлия Усманова, 3-ей — Анастасия Зайцева, 4-ой — Дина Бикметова, «Юная Краса Уфы» — Розалина Ибрагимова. В номинациях «Краса зрительский симпатий» и «Краса дружбы» победу одержала София Сулейманова, «Краса фото» — Алсу Нимакова.