Прокуратура Башкирии опубликовала план масштабных проверок муниципалитетов на 2018 год Фото: Олег Яровиков Прокуратура Башкирии опубликовала план масштабных проверок муниципалитетов на 2018 год Фото: Олег Яровиков

УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Прокуратура Башкортостана завершила работу по формированию планов проведения проверок деятельности органов местного самоуправления и их должностных лиц на 2018 год. Документ составлен в соответствии со статьей ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

В пресс-службе ведомства сообщили, что проекты планов проверок муниципалитетов на 2018 год представили 17 органов контроля и надзора. Они запланировали организовать более 750 проверок органов местного самоуправления. Свыше 90 мероприятий были исключены из списка, как несоответствующие требованиям закона.

План проверок деятельности муниципалитетов на 2018 год размещен на официальном сайте регионального надзорного ведомства. В документе указаны цель и основания проводимых мероприятий, сроки, наименование органа госконтроля и органа муниципального контроля. Среди вошедших в список проверок значатся администрации сельских поселений, районов и городов региона.