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В Башкирии названы самые кассовые фильмы ноябрьских праздников

ОБЩЕСТВО

УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В ноябрьские праздники пятерку самых кассовых фильмов в кинотеатрах Башкортостана возглавила бьющие рекорды сказка «Последний богатырь». Со 2 по 6 ноября ее посмотрели 42 570 человек. К общероссийским сборам жители республики добавили более 8,588 млн рублей.

На втором месте — стартовавший 2 ноября «Тор. Рагнарёк», собравший в кинозалах республики 27 862 зрителя и свыше 8,529 млн рублей кассовых сборов.

На третьем месте — «Фиксики. Большой секрет» (3,133 млн), который в республике посмотрели 18 905 зрителей.

На четвертом месте — «Матильда» с 6 850 зрителями и 1,486 млн рублей кассовых сборов.

Замыкает пятерку самых популярных фильмов в ноябрьские праздники — «Пила 8» (1,383 млн рублей сборов). Этот фильм пришли посмотреть в регионе 6 206 человек.

Такие данные приводит РБК-Уфа, основываясь на данные автоматизированной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.

Теги: фильмы, кассовые сборы
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