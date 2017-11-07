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«Уфаводоканал» промыл 45 км сетей водопровода

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«Уфаводоканал» промыл 45 км сетей водопровода Фото: vodokanal55.ru

«Уфаводоканал» промыл 45 км сетей водопровода Фото: vodokanal55.ru

УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В минувшем месяце специалисты «Уфаводоканала» заменили 1225 погонных метров водопроводных сетей, отремонтировали и заменили 79 единиц запорной арматуры и 129 пожарных гидрантов, 69 колодцев, промыли 45 километров водопроводных сетей.

Лаборатория исследования сети МУП «Уфаводоканал» произвела обследование 17 километров трубопровода, выявив 79 скрытых утечек. На сетях водоотведения в октябре было промыто 35 километров трубопровода и устранено больше двух тысяч засоров, отремонтировано 47 колодцев. Все эти мероприятия обеспечили стабильную работу систем водоснабжения и канализования, отметили в МУП.

Теги: Уфаводоканал, водопровод, ремонт
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