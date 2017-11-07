«Уфаводоканал» промыл 45 км сетей водопровода
«Уфаводоканал» промыл 45 км сетей водопровода Фото: vodokanal55.ru
«Уфаводоканал» промыл 45 км сетей водопровода Фото: vodokanal55.ru
УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В минувшем месяце специалисты «Уфаводоканала» заменили 1225 погонных метров водопроводных сетей, отремонтировали и заменили 79 единиц запорной арматуры и 129 пожарных гидрантов, 69 колодцев, промыли 45 километров водопроводных сетей.
Лаборатория исследования сети МУП «Уфаводоканал» произвела обследование 17 километров трубопровода, выявив 79 скрытых утечек. На сетях водоотведения в октябре было промыто 35 километров трубопровода и устранено больше двух тысяч засоров, отремонтировано 47 колодцев. Все эти мероприятия обеспечили стабильную работу систем водоснабжения и канализования, отметили в МУП.