В Уфе пройдет III Республиканский Форум социальных предпринимателей Фото: Олег Яровиков В Уфе пройдет III Республиканский Форум социальных предпринимателей Фото: Олег Яровиков

УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В пятницу, 10 ноября, в Уфе состоится третий Республиканский форум социальных предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаций.

Организаторами форума выступают Центр инноваций социальной сферы Республики Башкортостан и Государственный комитет РБ по предпринимательству и туризму. Мероприятие проводится при поддержке Правительства республики, Общественной палаты РБ.

Основной задачей форума является объединение на одной площадке всех заинтересованных сторон: социальных предпринимателей, представителей власти и общественных организаций, профильных экспертов для обсуждения наиболее острых тем и успешных практик в сфере социального бизнеса.

В рамках форума состоится награждение лауреатов республиканского конкурса «Лучший социальный проект года-2017».

Будут работать дискуссионные площадки «Инновации в образовании и сфере культуры», «Актуальные вопросы трудоустройства людей с ограниченными возможностями», «Поддержка социального предпринимательства как направление корпоративной социальной ответственности (КСО).

Социальные предприниматели смогут проконсультироваться на площадке «Ярмарки консультаций» у специалистов профильных министерств и ведомств — Управления Роспотребнадзора, Главного управления МЧС России, Управления Федеральной налоговой службы России, Министерства труда и социальной защиты населения, Министерства здравоохранения, Министерства земельных и имущественных отношений, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в РБ, спикеров и экспертов форума.

Во второй половине дня можно будет поучиться на образовательных площадках форума у федеральных экспертов и бизнес-тренеров, поработать над своим проектом или идеей, сообщили в пресс-службе ЦИСС РБ.

Место проведения форума: ул. Заки Валиди, 40, здание Государственного Собрания — Курултая РБ.

Начало форума — в 10.00. Регистрация с 09.00.

Участие бесплатное. Предварительная регистрация на сайте форума.

За дополнительной информацией можно обратиться в Центр инноваций социальной сферы РБ по контактным телефонам: 8 (347) 264-62-90, 8 (347) 243-38-37.