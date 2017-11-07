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Игрок молодежной «Уфы» в окончательной заявке сборной России U-19

СПОРТ

Игрок молодежной «Уфы» в окончательной заявке сборной России U-19 Фото: ФК "Уфа"

Игрок молодежной «Уфы» в окончательной заявке сборной России U-19 Фото: ФК "Уфа"

УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Защитник молодежного состава футбольного клуба «Уфа» Игорь Дивеев вошел в окончательную заявку национальной сборной U-19. Игрок башкирской команды сыграет в Греции в отборочном раунде чемпионата Европы.

«Жребий определил россиян в группу к хозяевам турнира, а также командам Румынии и Гибралтара. Путевки в элитный раунд отбора на континентальное первенство достанутся двум лучшим коллективам. Перед приездом в Грецию подопечные Гришина провели сбор на Кипре, в рамках которого в контрольной встрече был обыгран местный «Пафос» (8:1). В итоге для участия в 1-м отборочном раунде Евро-2018 были определены 20 футболистов», — уточнили в пресс-службе ФК «Уфа».

В первом раунде, 8 ноября, российская сборная встретится с Гибралтаром, 11 ноября — с Румынией, 14 ноября — с Грецией.

Теги: футбол, сборная U-19
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