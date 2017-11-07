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В Башкирии трагедией завершились поиски 62-летнего Анатолия Степанова

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии трагедией завершились поиски 62-летнего Анатолия Степанова Фото: соцсети

В Башкирии трагедией завершились поиски 62-летнего Анатолия Степанова Фото: соцсети

УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане завершились поиски 62-летнего Анатолия Степанова. Его дочь Эльвира сообщила агентству «Башинформ», что сегодня её отец был найден мертвым в Уфе. При каких обстоятельствах произошла трагедия, подробностей нет.

Как информировало агентство «Башинформ», пожилой мужчина пропал 22 октября. В этот день, по словам его дочери, он собирался выехать в родной город Дюртюли из поселка Чишмы, где гостил у родственников. Также Анатолий Степанов предупредил, что, возможно, заедет к родственникам в Уфу.

Теги: поиск пропавших
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