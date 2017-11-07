УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Торговая площадка AliExpress собирается сократить максимальные сроки доставки товаров в Россию с 45 до 10 дней. Чтобы добиться этого, компания планирует взять под контроль весь процесс доставки товара, сообщает РБК. Так, заказы будут отправлять не продавцы, а компания с собственных складов в Китае. Доставкой займется компания Cainiao, которая, как и площадка, входит в группу компаний Alibaba.

Кроме того, компания заключила партнерство с крупными грузовыми перевозчиками, включая «Почту России». Для доставки товаров будут использоваться самолеты Ту-204-100С, рейсы обеспечивает подрядчик — компания «Авиастар-Ту». Она же занимается обслуживанием самолетов. Также AliExpress заключила партнерство с грузовой авиакомпанией AirBridgeCargo.

По мнению экспертов, такая модель, при которой компания контролирует весь процесс доставки, применяется и другими торговыми площадками. Но она «неизбежно приводит к существенному удорожанию конечной цены» в случае с дешевыми товарами.