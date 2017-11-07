В Уфе следователи установят личность сгоревшего заживо мужчины Фото: автор В Уфе следователи установят личность сгоревшего заживо мужчины Фото: автор

УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе утром 7 ноября в расселенном двухэтажном доме произошло возгорание. Огнеборцы после тушения пожара нашли тело мужчины, личность которого пока не установлена. По данному факту следственные органы СКР по РБ проводят доследственную проверку.

В пресс-службе ведомства сообщили, что сейчас на место выехала следственно-оперативная группа.

«Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личность. Будет назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти погибшего, а также пожарно-технические исследования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — прокомментировали в региональном следственном управлении.

Как сообщало агентство «Башинформ», на тушении работали силы и средства от МЧС — девять единиц техники и 30 человек личного состава. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.