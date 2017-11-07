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7 ноября Вторник

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В Уфе женщина за рулем иномарки сбила ребенка на пешеходном переходе

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе женщина за рулем иномарки сбила ребенка на пешеходном переходе Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Уфе

В Уфе женщина за рулем иномарки сбила ребенка на пешеходном переходе Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Уфе

УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе напротив дома 36/3 по улице Транспортной произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. В пресс-службе городской Госавтоинспекции сообщили, что 47-летняя женщина за рулем «Шевроле Нива» ехала в сторону бульвара Баландина. Она допустила наезд на восьмилетнего мальчика. Ребенок переходил проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Школьник получил ушибы, ему оказана необходимая помощь.

В ведомстве добавили, что с 3 по 6 ноября на территории столицы сотрудники ГИБДД оформили около 200 ДТП. В 15 дорожных авариях пострадали 15 человек. В 11 случаях зафиксированы наезды на пешеходов.

Теги: ДТП
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