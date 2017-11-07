В Уфе составлен зарплатный рейтинг официальных вакансий Фото: Андрей Старостин В Уфе составлен зарплатный рейтинг официальных вакансий Фото: Андрей Старостин

УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Уфе из 18,8 тысячи официально заявленных работодателями вакансий за октябрь 29,3 процента подразумевают оплату труда выше 25 тысяч рублей. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в Центре занятости населения Уфы.

На втором месте условного зарплатного рейтинга — 4,4 тысячи рабочих мест (23,5 процента), за каждое из которых работодатели готовы платить от 15 до 20 тысяч рублей в месяц.

Замыкают лидирующую тройку три тысячи вакантных мест (16 процентов от общего количества вакансий) с заработной платой от 10 до 15 тысяч рублей.

Около 2,9 тысячи свободных рабочих мест, заявленных работодателями в уфимскую службу занятости, подразумевают оплату труда от 20 до 25 тысяч рублей в месяц.

На пятом месте октябрьского рейтинга — две тысячи рабочих мест с уровнем заработной платы ниже 8,9 тысячи рублей.

На последнем, шестом месте уфимского банка вакансий — тысяча рабочих мест с зарплатой, варьирующейся от 8,9 до 10 тысяч рублей.