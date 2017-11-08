Квартиры с видом на реку и лес от 1,8 млн рублей Фото: ГК «Госстрой» Квартиры с видом на реку и лес от 1,8 млн рублей Фото: ГК «Госстрой»

УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ»/.

Хотите просыпаться под утреннее пение птиц и дышать чистым лесным воздухом? Присмотритесь к одному из наиболее экологичных и перспективных районов Уфы с развивающейся инфраструктурой — Кузнецовскому затону. Сегодня для реализации своих проектов его все чаще выбирают крупные республиканские застройщики.

Именно здесь, в пяти минутах езды от центра города, один из лидеров строительной отрасли региона — ГК «Госстрой» — строит жилой комплекс комфорт-класса «Белая река». Близость рек Уфа и Белая, густые леса Зауфимья, удобные выезды на главные городские магистрали – эти и многие другие преимущества ждут будущих новоселов уникального жилого комплекса. А волшебные виды на реку, открывающиеся из окон каждой квартиры, никого не оставят равнодушными.

ЖК «Белая река» — это комфортное жилье на берегу реки Белой. Такого в Уфе еще не было. Большой выбор функциональных планировок, белая отделка квартир, помещения в просторных холлах для спортивного инвентаря и колясок, современные и безопасные детские площадки, собственный ландшафтный парк, прогулочные аллеи и уютные семейные зоны отдыха.

Купить квартиру в «Белой реке» можно от 1,8 млн. руб. Помимо выгодной цены, живописных видовых характеристик и высокого качества строительства застройщик предлагает удобные программы приобретения: ипотеку без первого взноса, беспроцентную рассрочку и обмен вторичного жилья на новую комфортную квартиру.

Подробная информация о ЖК «Белая река» доступна на сайте http://dombelayareka.ru/, а также в офисе продаж по адресу: Уфа, ул.50 лет СССР, 2 и по многоканальным телефонам: (347) 246-70-70, 246-80-80.