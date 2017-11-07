Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 58.42

EUR 68.08

7 ноября Вторник

Уфа   °

В Уфе под колеса автобуса попала 25-летняя девушка

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе под колеса автобуса попала 25-летняя девушка Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Уфе

В Уфе под колеса автобуса попала 25-летняя девушка Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Уфе

УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе вечером 6 ноября на остановке «Богородско-Уфимский храм» произошел наезд на пешехода. По информации столичной Госавтоинспекции, 31-летний водитель автобуса ПАЗ, следовавшего по маршруту №226 «Уфимский ДОК-БГУ», высадил пассажиров и начал движение. В этот момент он услышал стук. Остановив автобус, водитель увидел, что под колесами находится пешеход. В результате наезда 25-летняя девушка с травмами головы была доставлена в больницу.

Ведется разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства случившегося.

Теги: ДТП
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть