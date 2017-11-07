В Уфе под колеса автобуса попала 25-летняя девушка Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Уфе В Уфе под колеса автобуса попала 25-летняя девушка Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Уфе

УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе вечером 6 ноября на остановке «Богородско-Уфимский храм» произошел наезд на пешехода. По информации столичной Госавтоинспекции, 31-летний водитель автобуса ПАЗ, следовавшего по маршруту №226 «Уфимский ДОК-БГУ», высадил пассажиров и начал движение. В этот момент он услышал стук. Остановив автобус, водитель увидел, что под колесами находится пешеход. В результате наезда 25-летняя девушка с травмами головы была доставлена в больницу.

Ведется разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства случившегося.