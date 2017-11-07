Башкирские пловцы на чемпионате и первенстве ПФО побили три рекорда и завоевали 22 медали Фото: Из открытых источников Башкирские пловцы на чемпионате и первенстве ПФО побили три рекорда и завоевали 22 медали Фото: Из открытых источников

УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Сборная Башкирии успешно выступила на чемпионате и первенстве ПФО по плаванию. 70 спортсменов из республики завоевали 22 медали и установили три рекорда.

«Башкирскими пловцами выполнено два норматива на присвоение звания «Мастера спорта России» и три на присвоение звания «Кандидат в мастера спорта России». Дмитрий Кустиков обновил два рекорда республики на дистанциях 50 и 100 метров баттерфляем, а Ангелина Пряникова — на дистанции 400 метров комплексным плаванием», — рассказали в пресс-службе Министерства молодежной политики и спорта РБ.

Полина Егорова четыре раза поднялась на высшую ступень пьедестала и положила в личную копилку две серебряные и две бронзовые медали. Ангелина Пряникова завоевала три «бронзы», Сабина Сабирова и Дарья Худякова — две «бронзы», Дмитрий Кустиков занял третье место.

В рамках первенства Приволжского федерального округа пловец Всеволод Ларионов получил три серебряные медали, Сабина Сабирова — две бронзовые, Денис Давыдов — одну бронзу.