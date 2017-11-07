В Башкирии женщина-водитель за рулем «Хонды» не справилась с управлением и съехала в кювет Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ В Башкирии женщина-водитель за рулем «Хонды» не справилась с управлением и съехала в кювет Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане, в городе Сибае, накануне днем 47-летняя горожанка за рулем автомобиля «Хонда» не справилась с рулевым управлением и допустила съезд в кювет. По информации пресс-службы региональной Госавтоинспекции, в результате аварии женщину с ушибами увезли в больницу.

В ведомстве сообщили, что за прошедшие сутки на дорогах региона было совершено семь ДТП, в которых девять человек получили повреждения различной степени тяжести.