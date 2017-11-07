Стали известны фильм открытия и конкурсная программа кинофестиваля «Серебряный Акбузат» Фото: Олег Яровиков Стали известны фильм открытия и конкурсная программа кинофестиваля «Серебряный Акбузат» Фото: Олег Яровиков

УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В столице Башкортостана с 17 по 19 декабря пройдет IV Международный фестиваль национального и этнического кино «Серебряный Акбузат». Стали известны фильм открытия и конкурсная программа фестиваля. Откроет его фильм 2016 года — «Оралман» режиссера Сабита Курманбекова (Казахстан).

В конкурсной программе примут участие восемь полнометражных художественных фильмов. Среди них — фильмы производства России, Канады-Греции, Кыргызстана, Казахстана, Сербии, Индии, Ирана. Как сообщало агентство «Башинформ», Башкортостан представит фильм «Бабич», посвященный выдающемуся башкирскому поэту и общественному деятелю Шайхзаде Бабичу, и «Из Уфы с любовью».

Семь короткометражных фильмов в Уфу привезут авторы из России, Узбекистана, Афганистана, Грузии, Азербайджана-Ирана, Непала. В их числе представители республики — «Дикарь» Фарзаны Утарбаевой и «Внеклассный урок» Руслана Юлтаева.

Семь документальных работ — фильмы из России (Татарстан, Северная Осетия-Алания), Казахстана, Латвии, Индии. Из Башкортостана в этой номинации предстанет фильм Вилюры Исяндавлетовой «Башкирская шаль».

Во внеконкурсной программе — фильмы из Таджикистана, России (Бурятия, Башкортостан), Грузии, Кыргызстана.

Полная программа кинофестиваля — здесь. Вход на кинопоказы — свободный.

Кинофестиваль «Серебряный Акбузат» задуман организаторами для популяризации творчества кинематографистов, создающих фильмы национального и этнического направления. На три дня Уфа станет культурным центром и соберет режиссеров, актеров и продюсеров кино из разных регионов и стран.

Международное жюри присуждает 10 основных призов: Гран-при «Серебряный Акбузат», призы «За лучший сценарий игрового полнометражного фильма», «За лучшую режиссерскую работу в игровом полнометражном фильме», «За лучшую операторскую работу в игровом полнометражном фильме», «За лучший сценарий игрового короткометражного фильма»; «За лучшую режиссерскую работу в игровом короткометражном фильме», приз «За лучшую операторскую работу в игровом короткометражном фильме», «За лучшую режиссерскую работу в документальном фильме», приз «За лучшую операторскую работу в документальном фильме», «За лучшего героя документального фильма».

Также будут вручаться специальные призы, в числе которых традиционные приз зрительских симпатий, призы Союза кинематографистов РБ — имени Амира Абдразакова за национальный дух и имени Гильвана Амирова за операторское искусство.

Учредители кинофестиваля: Правительство Башкортостана, Министерство культуры РБ, киностудия «Башкортостан» при содействии администрации Уфы.