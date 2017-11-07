В Уфе в жилом доме отключили газ
В Уфе в жилом доме отключили газ Фото: Госкомжилстройнадзор РБ
В Уфе в жилом доме отключили газ Фото: Госкомжилстройнадзор РБ
УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Орджоникидзевском районе Уфы аварийный частный дом отключили от подачи газа. Как пояснили в Госжилнадзоре, это было сделано в связи с угрозой обрушения конструкций дома на газопровод, из-за чего могли бы пострадать не только жильцы дома, но и их соседи. Убедившись в этом в ходе проверки, инспекторы дали разрешение газовикам отключить подачу до тех пор, пока не будет проведен ремонт, сообщили в ведомстве.