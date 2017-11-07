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В Башкирии выбирают директора года среди женщин

ОБЩЕСТВО

УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Государственный комитет РБ по предпринимательству и туризму совместно с Региональной общественной организацией «Ассоциация женщин-предпринимателей Республики Башкортостан» проводят региональный этап Всероссийского конкурса «Женщина — директор года». Заявки принимаются до 10 ноября.

По словам организаторов, цель конкурса — отметить заслуги тех женщин, которые смогли добиться значительных успехов в бизнесе, эффективно руководят предприятием, занимаются общественной работой и благотворительностью. Конкурс «Женщина — директор года» способствует общественному и государственному признанию вклада женщин-руководителей в реализацию социально-экономических программ региона, в повышение благосостояния работников предприятий и уровня жизни населения.

Подведение итогов регионального этапа конкурса состоится в Уфе 22 ноября.

Теги: конкурс, предпринимательство
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