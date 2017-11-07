В Башкирии выбирают директора года среди женщин
УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
Государственный комитет РБ по предпринимательству и туризму совместно с Региональной общественной организацией «Ассоциация женщин-предпринимателей Республики Башкортостан» проводят региональный этап Всероссийского конкурса «Женщина — директор года». Заявки принимаются до 10 ноября.
По словам организаторов, цель конкурса — отметить заслуги тех женщин, которые смогли добиться значительных успехов в бизнесе, эффективно руководят предприятием, занимаются общественной работой и благотворительностью. Конкурс «Женщина — директор года» способствует общественному и государственному признанию вклада женщин-руководителей в реализацию социально-экономических программ региона, в повышение благосостояния работников предприятий и уровня жизни населения.
Подведение итогов регионального этапа конкурса состоится в Уфе 22 ноября.