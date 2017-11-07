В Башкирии названы отрасли, где охотно ждут соискателей в возрасте 55+ Фото: Олег Яровиков В Башкирии названы отрасли, где охотно ждут соискателей в возрасте 55+ Фото: Олег Яровиков

УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Служба исследований сайта по поиску работы и персонала HeadHunter выяснила, в каких сферах ищут работу соискатели старше 55 лет и где их охотно ждут на работу.

«С начала года работодатели Башкирии разместили всего 2% вакансий для соискателей с опытом более шести лет. А вот большая часть предложений на рынке для специалистов с опытом работы от года до трех лет — почти половина от общего числа вакансий. Наиболее охотно опытных соискателей компании готовы видеть в «Высшем менеджменте», «Производстве», «Строительстве», «Бухгалтерии» и «Рабочем персонале», — сообщила Ольга Гибадуллина, руководитель пресс-службы HeadHunter Башкортостан. — Часто задают вопрос, в каких сферах могут найти работу соискатели в возрасте 55+. По резюме таких кандидатов видно, что большинство из них ищут работу именно в той сфере, где работали раньше, где чувствуют себя наиболее уверенно».

Так, всего 16% соискателей старше 55 лет готовы рассматривать предложения с частичной занятостью, остальные бы хотели работать полный день.

Как правило, жители Башкирии старше 55 лет ищут работу в производстве, строительстве, административном персонале, транспорте и бухгалтерии.

Интересно, что большинство соискателей старше 55 лет — мужчины, в Башкирии их набралось 72%.