«Ночь искусств» в Башкирии посетили более 20 тысяч человек Фото: пресс-служба Минкультуры РБ «Ночь искусств» в Башкирии посетили более 20 тысяч человек Фото: пресс-служба Минкультуры РБ

УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкортостане подвели итоги акции «Ночь искусств-2017». По данным Министерства культуры республики, в ее рамках музеи и библиотеки посетили более 20 тысяч человек. Более 400 мероприятий прошло в музеях и других учреждениях культуры. В акции приняли участие 23 государственных и 70 муниципальных музеев, а также музеи при муниципальных культурно-досуговых учреждениях и Интерактивный музей занимательных наук «Интеллектус».

«Ночь искусств-2017» прошла под девизом «Искусство объединяет». Акция проводилась по трем основным темам. Первая тема — «1917 год и Башкортостан». В 2017 году отмечается 100-летие начала Великой русской революции. По инициативе Министерства культуры Российской Федерации, во всех музеях России в «Ночь искусств» были организованы мероприятия к этой памятной дате. Музеи республики открыли тематические выставки, провели исторические часы и представили концерты революционных песен.

Вторая тема — «Экология и музей» — в рамках Года экологии и особо охраняемых природных территорий, объявленного в Российской Федерации и Республике Башкортостан. В рамках этой темы музеи представили выставки, провели культурно-просветительские мероприятия и тематические кинопоказы, посвященные охране природы родного края.

Третья тема — «День народного единства». Акция «Ночь искусств» приурочена ко Дню народного единства. В этот вечер музеи провели культурно-просветительские мероприятия и мастер-классы для детей и взрослых, посвященные истории праздника, единству Башкортостана и России в истории и современности.