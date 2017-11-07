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7 ноября Вторник

Уфа   °

В Уфе с Национальным симфоническим оркестром выступит российский скрипач Сергей Поспелов

КУЛЬТУРА

УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

13 ноября Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан приглашает в ГКЗ «Башкортостан» на «Вечер испанской симфонии».

C симфоническим оркестром выступит солист Московской филармонии Сергей Поспелов — обладатель пяти первых премий на международных конкурсах, лауреат премии оркестра «Новая Россия» — общественного регионального фонда Юрия Башмета. В его руках звучит уникальная скрипка французского мастера XIX века Жана Батиста Вийома.

В программе — «Испанская симфония» для скрипки с оркестром Э. Лало и «Севильская симфония» Х. Турины. Дирижер — Камиль Абдуллин. Начало в 19.00.

Теги: концерты, Национальный симфонический оркестр
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