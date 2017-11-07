В Уфе с Национальным симфоническим оркестром выступит российский скрипач Сергей Поспелов
УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.
13 ноября Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан приглашает в ГКЗ «Башкортостан» на «Вечер испанской симфонии».
C симфоническим оркестром выступит солист Московской филармонии Сергей Поспелов — обладатель пяти первых премий на международных конкурсах, лауреат премии оркестра «Новая Россия» — общественного регионального фонда Юрия Башмета. В его руках звучит уникальная скрипка французского мастера XIX века Жана Батиста Вийома.
В программе — «Испанская симфония» для скрипки с оркестром Э. Лало и «Севильская симфония» Х. Турины. Дирижер — Камиль Абдуллин. Начало в 19.00.