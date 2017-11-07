Уфа накануне Октябрьской революции: низкие дома, высокие цены и погром из-за галош Фото: из архива Национального музея РБ Уфа накануне Октябрьской революции: низкие дома, высокие цены и погром из-за галош Фото: из архива Национального музея РБ

УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Сегодня, 7 ноября, исполняется сто лет со дня Октябрьской революции. 26 октября по старому стилю в Петрограде произошел большевистский переворот. К памятной дате мы решили заглянуть в архивы и выяснить, как провинциальный город встретил это событие.

Что происходило в Уфе и Уфимской губернии накануне переворота, почему на трех простых обывателей в городе приходилось по одному человеку с оружием, чем жили люди, не занятые в революционной борьбе, о чем писали газеты, насколько подорожали продукты и какую роль в жизни города сыграли обычные галоши — читайте в специальном проекте ИА «Башинформ».