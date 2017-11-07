УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкирии стартовала масштабная инвентаризация земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства. В республике начались выездные проверки для сверки и уточнения данных Росреестра. Операция получила название сплошной инвентаризации.

Это необходимо для пополнения казны, пояснили в Минземимущества РБ. По данным налоговой службы, до 20-40% объектов недвижимости являются неучтенными, и, соответственно, за них не уплачиваются налоги.