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В Башкирии началась сплошная инвентаризация

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкирии стартовала масштабная инвентаризация земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства. В республике начались выездные проверки для сверки и уточнения данных Росреестра. Операция получила название сплошной инвентаризации.

Это необходимо для пополнения казны, пояснили в Минземимущества РБ. По данным налоговой службы, до 20-40% объектов недвижимости являются неучтенными, и, соответственно, за них не уплачиваются налоги.

Теги: инвентаризация, налоги
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