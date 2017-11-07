Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 58.42

EUR 68.08

7 ноября Вторник

Уфа   °

В Уфу приехали самые ядовитые и гигантские пауки

КУЛЬТУРА

В Уфу приехали самые ядовитые и гигантские пауки Фото: Олег Яровиков

В Уфу приехали самые ядовитые и гигантские пауки Фото: Олег Яровиков

УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Национальном музее Республики Башкортостан открывается выставка «Удивительный мир пауков!». Начало открытия 8 ноября в 15.00.

Выставка представляет собой более 40 живых особей, среди которых самый ядовитый паук в мире «Черная вдова» (latrodectus mactans), гигантские «пауки-птицееды» и «гигантский скорпион» (heterometrus spinifer).

Закрытые стеклянные террариумы обеспечивают безопасность и позволяют осуществлять фото- и видеосъемку представленных образцов на расстоянии 5-10 см.

Выставка «Удивительный мир пауков» впервые организует тур по России. За последние годы коллекция выставлялась в крупнейших музеях естественной истории Мадрида, Лиссабона, Мюнхена, Франкфурта-на-Майне, Бухареста, Загреба, Таллина.

«Мифов о пауках множество. Эта экспозиция дает уникальную возможность узнать о пауках и скорпионах и их важной роли в естественном мире», — говорят организаторы выставки.

Выставка продлится до 14 января.

Теги: выставки
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть