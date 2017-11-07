Башкирский поэт-сатирик Марсель Салимов награжден медалью Семена Надсона Фото: Анастасия Лямина



Башкирский поэт-сатирик Марсель Салимов награжден медалью Семена Надсона Фото: Анастасия Лямина

УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Алик Шакиров/.

В московском Центральном доме литераторов состоялось торжественное награждение авторов, ставших лауреатами Российской литературной премии журнала «Российский колокол», а также первых кавалеров медали имени С.Я. Надсона. Среди награжденных – известный башкирский поэт-сатирик Марсель Салимов.

Медаль-премия имени С.Я. Надсона была учреждена в 2016 году оргкомитетом Международного литературно-музыкального фестиваля «Ялос» (Крым, Ялта), редакцией журнала «Российский колокол» (Москва) и Интернациональным Союзом писателей и журналистов. Она присуждается за личный вклад в развитие российской культуры и литературы.

Первыми кавалерами медали Семена Надсона стали также Марина Линник, Александр Мамонтов, Саша Кругосветов, Галина Мешковская, Александра Окатова и другие известные российские поэты. Церемонию вручения наград вел главный редактор журнала «Российский колокол» и «Литературной газеты» Максим Замшев.

«Характерной чертой творчества русского поэта девятнадцатого века Семена Надсона была интонация личного, приятельского обращения к современнику. Он разговаривал с читателем страстно и искренне. Именно так и я хотел «разговаривать» с известными поэтами в своих стихах, опубликованных в надсоновском альманахе», – сказал Марсель Салимов.

Названия стихотворений, включенных в данный сборник, говорят сами за себя – они точно подтверждают слова автора: «Товарищу Маяковскому – поэту и памятнику», «Сатирик», «Ненародный» поэт», «Олигарх и поэт», «Какое время – такой и смех». На русский язык их перевели Николай Переяслов, Леонид Соколов и Марат Ямалов.