Столица Башкирии стала пилотным регионом России по внедрению «умных» сетей Фото: Ксения Калинина Столица Башкирии стала пилотным регионом России по внедрению «умных» сетей Фото: Ксения Калинина

УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Столица Башкирии вошла в число четырех российских городов, где занялись развитием интеллектуальных сетей. Наряду с Уфой, в списке Калининград, Севастополь и Санкт-Петербург. Пилотные проекты позволят повысить надежность электроснабжения в несколько раз, а у тех, кто хочет сам производить энергию (например, от ветра или солнца), появится для этого технический фундамент, сообщает «Российская газета».

Задачи по развитию цифровых технологий в сетевом комплексе России рассмотрел Аналитический центр (АЦ) при правительстве РФ в ежемесячном энергобюллетене. В качестве примера успешной реализации региональных программ эксперты привели страны Евросоюза, в частности Германию и Данию — лидеров по внедрению наибольшего количества «умных» сетей (245 проектов).

Цифровизация сетей прежде всего предполагает переработку составляющей, связанной с информацией. Ее сбор, обработка и выдача рекомендаций оператору происходят во много раз быстрее, чем в «обычных» сетях. За счет этого период восстановления электроснабжения потребителей из-за нарушений в работе сокращается с часов до минут.

Цель проектов — рост надежности электроснабжения и снижение потерь в сетях в среднем в 2-4 раза.

Для реализации проектов нужно пройти три первых шага: оптимизация структуры сетей (чтобы облегчить управление ими), автоматизация управления сетями (чтобы сократить время реагирования на события) и внедрение интеллектуального учета (для уменьшения потерь энергии).

В Уфе по пилотной программе намерены снизить потери в сетях за счет развития интеллектуальных сетей с 15,6 до 8,7 процента. Часть планов компаний базируется на установке интеллектуальных приборов учета (ИПУ).

На текущем этапе реализуются только пилотные проекты, которые значительно не влияют на тариф на электроэнергию.