УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

На I телевизионном межрегиональном конкурсе этно-поп песни «Биир Кун» Башкортостан представит москвичка Альфия Нигматуллина. Конкурс пройдет 21 ноября в Якутии. В нем примут участие 11 регионов.

Съемки конкурса пройдут в два этапа:

— запись теле-версии с 21 по 25 ноября 2017 года;

— финал и награждение с 15 по 18 февраля 2018 года.

Конкурсные выступления сформированной группы артистов будут транслироваться на телевидении всех стран и регионов-участников одновременно с 15 января по 11 февраля 2018 года. Эфир программы — пять дней в неделю в течение одного месяца. Победителей среди конкурсантов определит компетентное жюри, а также зрительское смс-голосование.

В Башкортостане право трансляции конкурса имеет музыкальный телеканал «Туган тел». Каждую неделю будут подводиться итоги смс-голосования телезрителей.

Певица Альфия Нигматуллина, представляющая республику на конкурсе «Биир Кун», с трех лет поет на сцене и музыкой занимается профессионально. В подобном конкурсе она принимает участие не впервые. В 2014 году являлась солисткой этно-группы «Zaman». Тогда, представляя Республику Башкортостан, коллектив стал обладателем третьего места среди 25 стран на телевизионном конкурсе «Turkvision». Альфия — лауреат всероссийских и международных конкурсов и фестивалей в России и Европе, обладатель почетной грамоты Министерства культуры РБ.

Сейчас Альфия Нигматуллина — солистка и руководитель своего авторского музыкального этно-проекта «Nigma», который исполняет собственные авторские и народные песни в оригинальных аранжировках на башкирском и татарском языках, а также сотрудничает с известными башкирскими композиторами и поэтами.