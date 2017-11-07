В Башкирии стали чаще жениться и меньше рожать - статистика Фото: Олег Яровиков В Башкирии стали чаще жениться и меньше рожать - статистика Фото: Олег Яровиков

УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкортостане в 2017 году стали чаще жениться и меньше рожать. Об этом говорят данные Башстата. С января по сентябрь 2017 года в Башкирии зарегистрировано 22313 браков, появились на свет 36963 малыша. За аналогичный период 2016 года было зарегистрировано 20207 браков, на свет появилось 42580 младенцев.

Рост числа рождений отмечался в 19 муниципальных районах.

В Башкортостане общий итог естественного и миграционного движения населения за девять месяцев сложился с отрицательным результатом. Жителей Башкирии стало меньше на 753 человека. Как пояснили статистики, естественная убыль населения составила 974 человека, но за счет прибывших 221 мигранта, убыль населения составила 753 человека.