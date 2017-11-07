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Силовики ужесточают наказание за езду в нетрезвом виде

ПОЛИТИКА

Силовики ужесточают наказание за езду в нетрезвом виде Фото: сайт Известий

Силовики ужесточают наказание за езду в нетрезвом виде Фото: сайт Известий

УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Министерство внутренних дел РФ выступило с инициативой об ужесточении ответственности за повторное управление автотранспортом в нетрезвом виде. Законопроект предполагает увеличение срока лишения свободы до трех лет, сообщают «Известия» со ссылкой на главу МВД Владимира Колокольцева.

Нами разработан законопроект, который поддержали Генпрокуратура и Следственный комитет, об ужесточении ответственности за повторное управление автотранспортом в нетрезвом виде. Мы предлагаем увеличение срока лишения свободы до трех лет, — уточнил глава МВД.

По его словам, данный вид преступлений перейдет в разряд средней тяжести и, таким образом, у суда будет больше полномочий налагать справедливую меру наказания.

Он напомнил, что в 2015 году за повторное управление автотранспортом в пьяном виде была введена уголовная ответственность до двух лет лишения свободы. — Но реально сегодня суды крайне редко назначают этот срок. Гражданин, который не первый раз садится пьяным за руль, не получает максимального наказания, страх у него отсутствует, — считает Владимир Колокольцев.

Теги: законодательство, езда в нетрезвом виде
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